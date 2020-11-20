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Володин оценил инициативу о новых штрафах за превышение скорости
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Володин оценил инициативу о новых штрафах за превышение скорости

Евгения Звощик

Общество

Инициатива депутата Государственной думы Александра Васильева о штрафах за превышение скорости хотя бы на один километр в час не будет поддержана. Соответствующее заявление сделал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в пятницу, 20 ноября.

Спикер напомнил о том, что ранее правительство предложило снизить нештрафуемый порог превышения разрешенной скорости с 20 километров до 10 километров. Однако депутаты Госдумы данную инициативу не поддержали.

— Тем более не поддержат снижение порога превышения скорости до 1 километра, — подчеркнул Володин.

Он также выразил мнение, что, прежде чем выходить с такой инициативой, правильно было бы ее проработать всесторонне, запросить мнение автоэкспертов, выяснить позицию автомобилистов, а только потом озвучивать, передает РИА Новости.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев заявил, что следует штрафовать водителей за превышение скорости на один километр в час. По его мнению, важно наказывать не только лихачей на дорогах, но и тех, кто допускает даже самые незначительные проступки, поскольку они так или иначе нарушили ПДД

Читайте также: «Всеобщее озлобление»: автоэксперт выступил против штрафов за превышение скорости на 1 км/ч

штрафГосдумапревышение скорости
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