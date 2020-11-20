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«Всеобщее озлобление»: автоэксперт выступил против штрафов за превышение скорости на 1 км/ч
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

«Всеобщее озлобление»: автоэксперт выступил против штрафов за превышение скорости на 1 км/ч

Олег Сыров

Общество

Предложение депутата Госдумы Александра Васильева штрафовать автомобилистов за превышение разрешенной скорости на 1 километр в час — нецелесообразное и даже вредное. Об этом «Вечерней Москве» заявил автоэксперт, руководитель общественного движения «За безопасность на дороге» Артем Угрюмов.

— Современные стандарты скорости в законодательных актах не пересматривались лет сто. Скорость 60 километров в час была нормальна в середине прошлого века. Технические возможности и стандарты транспортных средств с тех пор сильно изменились, при этом скоростные режимы в России почему-то не пересмотрели, — сказал он.

Эксперт заметил, что в Германии и других европейских странах есть автобаны без ограничения скорости, на которых нарушением считается слишком медленное движение. Средняя скорость на этих дорогах — от 200 километров в час, так как это безопасно при современных технических возможностях автомобилей и качестве трассы, пояснил Угрюмов. Он счел предложение депутата необдуманным и популистским и пояснил, что, кроме негативной реакции широких масс автолюбителей, эта инициатива ничего не принесет.

— Подобные изменения ПДД, если они все-таки пройдут, никак не повлияют на безопасность движения и вызовут всеобщее озлобление! — заключил автоэксперт.

Угрюмов назвал озвученную инициативу бессмысленной и заявил, что пользу каждого изменения в законе предварительно необходимо продумать и обосновать.

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