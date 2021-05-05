Дептранс рассказал о ходе строительных работ на вокзале «Восточный»

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Московская железная дорога, станция Черкизово (Восточный вокзал) Карта всех событий

Грядущим летом свои двери для путешественников откроет вокзал «Восточный». Telegram-канал «Дептранс Москвы» опубликовал фотографии с места строительства вокзала.

Уточняется, что добраться до вокзала можно будет от станции метро «Черкизовская» и станции МЦК «Локомотив», причем к вокзалу с обеих линий проложен теплый переход.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Поезда с указанного вокзала будут следовать до Нижнего Новгорода, Владимира, Иванова и других населенных пунктов. Уточняется, что до открытия вокзала осталось меньше месяца.

На данный момент на первом этаже ведутся отделочные работы. Здесь будут кассы, зал ожидания и кафе. Кроме того, рабочие уже установили эскалаторы для подъема на второй этаж. На втором этаже также ведутся отделочные работы — здесь будет зал ожидания повышенной комфортности.

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