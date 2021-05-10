Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Благодарю небеса»: Стас Михайлов стихами поздравил супругу с днем рождения
Фото: Пресс-служба Стаса Михайлова

«Благодарю небеса»: Стас Михайлов стихами поздравил супругу с днем рождения

Виктория Родимкина

Звезды

Певец Стас Михайлов трогательно поздравил свою жену Инну Пономареву с днем рождения. Главной женщине артиста 9 мая исполнилось 48 лет.

Видеопоздравление Михайлов разместил на своей станице в соцсети Instagram.

— С днем рождения, любимая! Ты родилась в великий день! — подписал публикацию певец.

Он опубликовал подборку фотографий с женой, за кадром которой прочитал стихотворение:

— Благодарю вас, небеса, за эту девочку мою, которой я сказал тогда: «Иннуля, я тебя люблю»…

Подписчики восхитились нежными словами артиста: «С днем рождения вашу супругу! Мир вашему дому»; «Очень красивая пара!»; «Береги, Стас, Инну».

Михайлов и Пономарева познакомились в 2006 году, а через пять лет они поженились. У супругов две общие дочери, а также есть дети от предыдущих браков.

Читайте также: Представитель Стаса Михайлова рассказала о реакции певца на миллионный иск

Стас Михайловженапоздравление
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как работать меньше, а жить лучше: российский рецепт

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Два часа в неделю, глядя в потолок: почему лениться полезно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Опасность надвигается: как биолог Миша отменил апокалипсис

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Все мнения
О проекте