«Благодарю небеса»: Стас Михайлов стихами поздравил супругу с днем рождения

Фото: Пресс-служба Стаса Михайлова

Певец Стас Михайлов трогательно поздравил свою жену Инну Пономареву с днем рождения. Главной женщине артиста 9 мая исполнилось 48 лет.

Видеопоздравление Михайлов разместил на своей станице в соцсети Instagram.

— С днем рождения, любимая! Ты родилась в великий день! — подписал публикацию певец.

Он опубликовал подборку фотографий с женой, за кадром которой прочитал стихотворение:

— Благодарю вас, небеса, за эту девочку мою, которой я сказал тогда: «Иннуля, я тебя люблю»…

Подписчики восхитились нежными словами артиста: «С днем рождения вашу супругу! Мир вашему дому»; «Очень красивая пара!»; «Береги, Стас, Инну».

Михайлов и Пономарева познакомились в 2006 году, а через пять лет они поженились. У супругов две общие дочери, а также есть дети от предыдущих браков.

Читайте также: Представитель Стаса Михайлова рассказала о реакции певца на миллионный иск