«Благодарю небеса»: Стас Михайлов стихами поздравил супругу с днем рождения
Певец Стас Михайлов трогательно поздравил свою жену Инну Пономареву с днем рождения. Главной женщине артиста 9 мая исполнилось 48 лет.
Видеопоздравление Михайлов разместил на своей станице в соцсети Instagram.
— С днем рождения, любимая! Ты родилась в великий день! — подписал публикацию певец.
Он опубликовал подборку фотографий с женой, за кадром которой прочитал стихотворение:
— Благодарю вас, небеса, за эту девочку мою, которой я сказал тогда: «Иннуля, я тебя люблю»…
Подписчики восхитились нежными словами артиста: «С днем рождения вашу супругу! Мир вашему дому»; «Очень красивая пара!»; «Береги, Стас, Инну».
Михайлов и Пономарева познакомились в 2006 году, а через пять лет они поженились. У супругов две общие дочери, а также есть дети от предыдущих браков.
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