Представитель Стаса Михайлова рассказала о реакции певца на миллионный иск

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Известный российский певец Стас Михайлов ничего не знал об иске и спокойно готовился к выступлению в Татарстане. Об этом заявила представитель артиста Анна Исаева.

Она отметила, что певец не был готов к иску. Он готовился к концерту 14 февраля в Казани в том же концертном зале «Пирамида». По словам Исаевой, по согласованию обеих сторон еще в 2020 году было принято решение о переносе выступления именно на эту дату.

— Понятно, что эта дата праздничная (мы все давно уже празднуем День всех влюбленных), поэтому он совершенно без задней мысли занимался подготовкой к этому концерту и ни о чем плохом не думал, — цитирует слова Исаевой Пятый канал.

Она подчеркнула, что артист только узнал о проблемах с выступлением. Менеджеры певца разбираются в сложившейся ситуации. Исаева утверждает, что концерт не мог состояться раньше из-за пандемии.

— В марте, понятно, мы не могли никуда поехать и спеть, в сентябре (концерт — прим. «ВМ») был перенесен однажды на 13 сентября, в Казани еще на тот момент были запрещены массовые мероприятия, можно было продавать только 25 процентов мест в зале, и сам организатор от этого отказался и попросил о переносе, — говорит Анна Исаева.

Представитель артиста добавила, что 14 февраля уже давно забито в графике Михайлова, однако он не мог предположить, что выступление по таким причинам не состоится.

Напомним, продюсер из Казани обвинил певца Стаса Михайлова в присвоении одного миллиона рублей, выплаченных артисту в качестве задатка в марте 2020 года за концерт, отмененный в связи с пандемией.

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