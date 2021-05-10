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У звезды сериала «Перевал Дятлова» украли покупки в торговом центре в Москве
Фото: Youtube / Lena Tronina

У звезды сериала «Перевал Дятлова» украли покупки в торговом центре в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, улица Земляной ВалКарта всех событий

Российскую актрису Елену Тронину обокрали в торговом центре на улице Земляной Вал в Москве. Девушка оставила пакет с только что купленной косметикой у барной стойки в кафе без присмотра, а после обнаружила пропажу.

По данным источника Пятого канала, актриса купила крем для лица, три губных помады, крем для загара и средство для очищения лица. Все покупки обошлись ей в 20 тысяч рублей.

Елена Тронина сыграла Марту в многосерийном фильме «Перевал Дятлова». Также актриса исполнила главную роль в сериале «Happy End». Среди ее работ также сериал «Триггер», «Идентификация» и другие.

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