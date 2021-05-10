Радоница-2021: что нужно делать в этот день

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В этом году день пасхального поминовения усопших выпадает на вторник, 11 мая. О том, что необходимо сделать верующим в Радоницу, а от чего отказаться, «Вечерней Москве» рассказал настоятель храма Всемилостивого Спаса в московском Митине, священник Григорий Геронимус.

— В пасхальные дни по церковному уставу мы не служим заупокойные богослужения, панихиды, не ходим на кладбище. Многие люди по недостатку церковного знания как раз в эти дни стараются посетить кладбище — это неправильно. Церковь такому не учит. А первый день, когда после Пасхи принято вспоминать усопших, называется Радоница, — пояснил священнослужитель.

По его словам, в эту важную дату в храмах совершаются заупокойные литургии. Как сказал Григорий Геронимус, 11 мая верующим россиянам стоит посетить церковь и вспомнить своих умерших близких.

— Тем более прошедший год был такой непростой, мы потеряли довольно многих, особенно людей старшего поколения, в связи с этой страшной пандемией. Поэтому в этот день особенно важно прийти помолиться. А после можно и на кладбище поехать, там вспомнить родных, привести могилки в порядок, — дополнил собеседник «ВМ».

По мнению настоятеля храма Всемилостивого Спаса в московском Митине, при посещении кладбища жителям России не стоит привозить с собой еду, так как это «суеверная традиция». Не нужно и пить алкоголь на могилах, добавил священник. Лучше всего привести с собой цветы и помолиться.

Священнослужитель заключил, что как таковых церковных запретов в этот день для верующих нет. Но им необходимо как минимум посетить храм на Радоницу, 11 мая.

Напомним, другой церковный праздник — Красная горка — в 2021 году выпал на 9 мая. Это народное название первого воскресенья после Пасхи. В этот день принято посещать храмы и радоваться, а вот ездить на кладбище, наоборот, не рекомендуется. Согласно церковной традиции, праздник также принято называть Антипасхой, или Фоминым воскресеньем. Он посвящен воспоминаниям о том, как Иисус Христос явился апостолу Фоме на восьмой день после воскресения. А вот у восточных славян Красная горка считалась праздником начала весны.

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