Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Изрешетили всю квартиру»: Самбурская расплакалась из-за плохого ремонта
Фото: instagram.com/samburskaya

«Изрешетили всю квартиру»: Самбурская расплакалась из-за плохого ремонта

Виктория Родимкина

Звезды

Актриса Настасья Самбурская в своем аккаунте в соцсети Instargam показала, как протекает ремонт в ее новой квартире и не смогла сдержать слез от результата.

Звезда сериала «Универ» заявила, что сотрудники фирмы, которая занимается ремонтными работами, вообще не переживают о симметрии и эстетике и делают все как попало.

— Опять человек с косоглазием отцентровать все решил самостоятельно? Да еще и сделали затычку в раковине из хрома, кран из матовой стали, а аксессуары черные, — прокомментировала Самбурская работы в ванной комнате.

«Изрешетили всю квартиру»: Самбурская расплакалась из-за плохого ремонтаФото: instagram.com/samburskaya

Актриса показала, что блок кондиционирования рабочие установили в комнате для стирки, а также возмутилась дырами в стенах, которые были закрыты пластиковыми крышками.

— Они просто изрешетили всю квартиру!, — пожаловалась девушка.

Она рассказала, что ремонтом занимается известная московская фирма с богатым послужным списком.

Читайте также: У звезды сериала «Перевал Дятлова» украли покупки в торговом центре в Москве

ремонтНастасья Самбурскаяактриса
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как работать меньше, а жить лучше: российский рецепт

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Два часа в неделю, глядя в потолок: почему лениться полезно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Опасность надвигается: как биолог Миша отменил апокалипсис

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Все мнения
О проекте