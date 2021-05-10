«Изрешетили всю квартиру»: Самбурская расплакалась из-за плохого ремонта

Фото: instagram.com/samburskaya

Актриса Настасья Самбурская в своем аккаунте в соцсети Instargam показала, как протекает ремонт в ее новой квартире и не смогла сдержать слез от результата.

Звезда сериала «Универ» заявила, что сотрудники фирмы, которая занимается ремонтными работами, вообще не переживают о симметрии и эстетике и делают все как попало.

— Опять человек с косоглазием отцентровать все решил самостоятельно? Да еще и сделали затычку в раковине из хрома, кран из матовой стали, а аксессуары черные, — прокомментировала Самбурская работы в ванной комнате.

Фото: instagram.com/samburskaya

Актриса показала, что блок кондиционирования рабочие установили в комнате для стирки, а также возмутилась дырами в стенах, которые были закрыты пластиковыми крышками.

— Они просто изрешетили всю квартиру!, — пожаловалась девушка.

Она рассказала, что ремонтом занимается известная московская фирма с богатым послужным списком.

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