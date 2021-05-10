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Врач объяснила, какие заболевания поможет выявить анализ крови
Фото: pixabay.com/ru

Врач объяснила, какие заболевания поможет выявить анализ крови

Виктория Родимкина

Здоровье

Врач-гематолог Юлия Ненашева рассказала, в каких случаях после анализа крови следует обратиться за консультацией к специалисту.

По ее словам, важно сдавать базовые анализы хотя бы раз в год. А специализированный анализ нужно делать только по совету врача при наличии жалоб.

Так, анализ на гемоглобин может выявить не только дефицит железа, но и анемию, а также нехватку целого ряда витаминов.

— Высокий гемоглобин и эритроциты — повод обратиться к гематологу, потому что это может быть маркером злокачественного заболевания крови, которое уже требует лечения и специфической помощи врача, — сказала Юлия Ненашева.

Она отметила, что низкий уровень тромбоцитов — это риск фонтанных кровотечений, а высокий может говорить о дефиците железа, витаминов В9 и В12.

Также анализ крови позволяет узнать уровень лейкоцитов, которые защищают организм от инфекций. Повышенный уровень может стать следствием злокачественных заболеваний.

Биохимический анализ крови поможет определить, правильно ли функционируют внутренние органы, а уровень глюкозы позволит вовремя узнать о появлении у пациента сахарного диабета, сообщает Пятый канал.

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