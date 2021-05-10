Народный календарь. Чего нельзя делать на Радоницу, 11 мая

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Радоница, или Радуница отмечается на девятый день после Пасхи, в этом году она приходится на 11 мая. Это народный христианский праздник, в который поминают усопших. Название праздника произошло от слова «радость». Праздник взял свое начало от дня поминовения усопших — Навьего дня.

В этот день люди вспоминают своих умерших родственников, посещают их могилы и оставляют там крашеные яйца и куличи. Православные христиане верят, что такое «христосование с родными» символизирует воскрешение людей после смерти.

На Радоницу категорически запрещается оплакивать усопших и горевать о них — нужно помолиться за их душу и помянуть добрыми словами. Нельзя громко разговаривать у могил близких, курить и ругаться. Беременные не могут посещать кладбища в этот день.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что нельзя делать на Радоницу, 11 мая

Приметы погоды обещали дождливое лето, если в березе много сока. Если ночь звездная и теплая, будет много урожая.

94 года назад была основана Американская академия киноискусств, учредившая премию «Оскар». 57 лет назад была основана всесоюзная фирма граммофонных пластинок «Мелодия».

В этот день родились испанский живописец-сюрреалист Сальвадор Дали, актрисы Жанна Прохоренко и Агния Дитковските, российский футбольный тренер Юрий Семин.

Именины отмечают Максим, Виталий, Кирилл, Анна.

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