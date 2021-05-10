«Заявка на лето»: москвичам рассказали о погоде в первый рабочий день мая

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Теплая погода, «украшенная» короткими грозами, установится на первой майской рабочей неделе в Москве. Столбики термометров превысят отметку плюс 20 градусов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Погода будет отличная. С сегодняшнего дня мы начинаем метеорологическое лето. Температура будет вытягиваться из ямы полярного холода и возвращаться благодаря активному майскому солнцу в рамки климатической нормы. Завтра, 11 мая, тоже солнце, без осадков. Столбики термометров уже штурмуют отметку в 20 градусов, — сказал он.

Также Тишковец отметил, что вторая половина недели «пройдет под знаком 20-градусного тепла с небольшим превышением».

— Днем — 18–23 градуса, может быть, 19–24 градуса. Это заявка на многолетние климатические показатели начала лета, начала июня, — сказал он.

По словам синоптика, во второй половине «ко всему летнему благополучию будут подстегиваться скоротечные грозы».

— Они будут только украшать наступающее лето. Освежающие. Норма, не экстремальные грозы, — добавил Тишковец.

Он отметил, что погода, которая будет на этой неделе в Москве, обычно наступает в столице не раньше 28 мая. По словам синоптика, погода дает «бонус за те неудобства, которые причинил май в первой декаде месяца».

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