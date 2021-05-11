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Москвичам рассказали, какие инновации используют при ремонте Большого Каменного моста
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Москвичам рассказали, какие инновации используют при ремонте Большого Каменного моста

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Большой Каменный мост Карта всех событий

В августе после ремонта откроется Большой Каменный мост. Специалисты обновляют конструкции объекта впервые за последние 80 лет.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, Большой Каменный мост является ключевой транспортной артерией столицы. При выполнении капитального ремонта бережно сохраняются все исторические элементы этого объекта культурного наследия. Ремонт моста ведется круглосуточно, его не прекращали даже во время мороза и сильных осадков. В рамках работ специалистам помогают современные технологии и подходы.

Так, для уборки разрушенного бетона были использованы дистанционно управляемые роботы, а для работы зимой — утепленные ангары. Малогабаритные роботы заменили рабочим ручные отбойные молотки. Три этих устройства с гидромолотами помогали специалистам при разборе железобетонного покрытия. Ими можно управлять с помощью пульта на расстоянии 15 метров. За смену роботы могут снять около 15 кубических метров железобетона, в то время как рабочий с отбойным молотком может демонтировать только один кубометр.

Москвичам рассказали, какие инновации используют при ремонте Большого Каменного мостаФото: Пресс-Служба Комплекса городского хозяйства Москвы

В период холодов и осадков специалисты продолжали ремонт внутри специальных технологических укрытий — своеобразных шатров. Площадь подобного укрытия составляла более 300 квадратных метров. В такой палатке проводились все бетонные работы с октября по апрель.

Отметим, ремонтные работы частично завершены. На одной половине моста уже открыто движение для автомобилистов. На второй половине объекта работы еще продолжаются, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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ремонттехнологииБольшой Каменный мост
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