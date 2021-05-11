Названы сновидения, которые являются предвестниками серьезных заболеваний

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Эзотерики полагают, что сюжеты сновидений могут напрямую указывать на проблемы человека со здоровьем. Специалисты назвали основные типы снов, при помощи которых подсознание предупреждает об опасности.

Так, проблемы с сердцем предвещают страшные сны и кошмары. Они заставляют просыпаться с перепугу в холодном поту. Чаще всего сердечникам снятся погони или падения с большой высоты.

Обрывочные и тревожные сны сигнализируют о проблемах с повышенным давлением. Гипертоникам часто снятся природные катастрофы, обрушение дома, война или теракты. При этом сон сопровождается свистом, от которого будто бы закладывает уши.

Страдающим от астмы людям часто снится, что их душат. Также во сне они могут тонуть или попадать под лавину. При заболеваниях печени часто снятся потасовки, ножевые ранения и обилие крови. Кроме того, нередко можно увидеть во снах сырое мясо, протухшую рыбу, ядовитые овощи и потерю зубов. При резком пробуждении человека долгое время может преследовать плохое самочувствие и тошнота.

Люди, которые склонны к депрессии, могут видеть темные сны с помещениями без выходов: бесконечные туннели, густые чащобы, галереи комнат или лабиринты. Когда человек просыпается, то он долгое время может испытывать ощущение тревожности и тоски. По мнению эзотериков, сны с непреодолимыми препятствиями указывают на истощение нервной системы. В этом случае во сне люди видят захлопывающиеся двери, а некоторым снится, как уезжает последний вагон, сообщает Пятый канал.

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