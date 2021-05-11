Глава Минприроды рассказал, на сколько лет в России хватит нефти и газа

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Обеспеченность всех запасов нефти в России при текущей добыче составляет 59 лет, а природного газа — 103 года. Об этом во вторник, 11 мая, сообщил глава Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.

По его словам, где-то в стране есть месторождения, которые высвобождаются, а есть и те, которые еще не получили полную нагрузку. В любом случае необходимо развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах.

— Перед нами стоит задача загружать Северный морской путь, его основной базой станут углеводороды, — заявил Козлов в интервью РБК.

Он добавил, что непросто удерживать себестоимость разработки трудноизвлекаемой нефти. Иностранные партнеры РФ не дают возможности применять определенные технологии. Тем не менее, за счет этих инноваций создаются новые рабочие места, так как люди в отрасли заняты не только в добыче и переработке, но и в смежных областях, среди которых нефтесервис.

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