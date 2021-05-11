Астрологи рассказали о чувствах мужчин в отношениях с женщинами разных знаков зодиака

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Астрологи уверены, что знаки зодиака отражают основные черты характера человека. При помощи этих знаний можно предположить, что мужчины чувствуют во время отношений с женщинами разных знаков зодиака.

Овен

Девушки-Овны любят шумные компании и веселье. Они являются искренними и честными. Для Овнов важны доверие и прямота в отношениях, поэтому любая ложь может разрушить даже сильные чувства. Иногда мужчин утомляет чрезмерная активность представительниц этого знака, а их стремление говорить правду в лицо часто может ранить.

Телец

Сдержанная девушка-Телец не сразу впускает мужчину в свой внутренний мир. Некоторых может оттолкнуть эта замкнутость. Упорство и трудолюбие представительниц этого знака зодиака достойно как похвалы, так и порицания. Может показаться, что девушки-Тельцы будут слишком загружены работой, чтобы уделить немного времени супругу. Также их стремление держать все под контролем часто делает его властным.

Близнецы

Девушки-Близнецы славятся своим легким характером и непринужденностью в общении. Однако при этом у представительниц данного знака зодиака часто меняется настроение, а это может раздражать склонных к более стабильному поведению мужчин.

Рак

Раки лучше всего подходят на роли жен. Они являются хозяйственными, спокойными и мудрыми. Однако представительницы этого знака иногда бывают очень скрытными, а за их показной невозмутимостью могут скрываться ревность и сомнения в мужской любви. Мужчинам следует чаще делать хрупким девушкам-Ракам комплименты и признаваться им в своих чувствах.

Лев

Девушки-Львы очень любят посещать вечеринки и быть душой компании. Для нее характерны частые встречи с друзьями и порой неспособность услышать о нуждах партнера, если они не входят в ее собственные планы. При этом представительницы этого знака очень верны и всегда окажут необходимую поддержку любимому мужчине.

Дева

Сдержанная Дева везде стремится достичь идеала. Часто мужчинам с ней бывает нелегко. Девушки-Девы могут устроить ссору на пустом месте. При этом представительницы данного знака зодиака очень практичны, стараются принимать обдуманные решения и всегда рады помочь вам советом. Мужчин привлекает в Девах глубокий ум и хозяйственность.

Весы

Жизнерадостные Весы принесут своему возлюбленному немало приятных впечатлений. Они будут счастливы от любого подарка, сделанного от чистого сердца. Представительницы этого знака любят веселые компании и совместные прогулки, но при этом Девы далеки от практичности, часто ленятся и иногда чересчур сомневаются по всяким мелочам.

Скорпион

У женщин-Скорпионов отменное чувство юмора, которое помогает им налаживать контакты с окружающими. При этом такие женщины злопамятны, мстительны и даже бывают эгоистичны. Мужчине не всегда легко продолжать отношения со Скорпионами. Тем не менее, если им удастся найти правильный подход к женщинам, то они сделают их счастливыми.

Стрелец

Девушки-Стрельцы любят свободу. Это является как их плюсом, так и минусом. Мужчина может когда и сколько угодно встречаться с друзьями и проводить свой досуг отдельно, если ему захочется. Однако и сама девушка-Стрелец может точно также решать с кем, когда и как ей встречаться. Она будет яростно отстаивать право на личное пространство.

Козерог

Терпеливые и преданные женщины-Козероги являются мечтой многих мужчин, но в первую очередь им нужно заслужить доверие представительниц этого знака. Она подготовит для партнера большое количество тестовых заданий, по итогам которых сможет понять, что мужчина из себя представляет.

Водолей

Девушка-Водолей поразит мужчину яркой индивидуальностью и необычными поступками. Тем не менее, не каждый мужчина может долго находится с ней. Особенно с представительницей этого знака не понравится тем, кто больше любит домашний уют и стабильность.

Рыбы

В девушках-Рыбах мужчин поражает глубина души. В начале отношений они кажутся хрупкими и слабыми, их хочется защитить и никуда не отпускать, но в момент ссоры женщины-Рыбы могут стать жестокими и хладнокровными. Также они являются хорошими манипуляторами. Возлюбленный Рыб может долго не догадываться, что его мыслями и поступками управляют, сообщает Пятый канал.

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