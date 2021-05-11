Мария Порошина поделилась редкими фотографиями младших детей

Фото: instagram.com/poroshinamariyamikhaylovna

Актриса Мария Порошина на своей странице в Instagram опубликовала фотографии с младшими детьми. Судя по кадрам, мама вместе с детьми находятся на отдыхе у моря.

Порошина разместила снимки 11-летней Аграфены и младшего сына Андрея, которому в январе исполнилось два года. Лицо сына актриса не показала, но зато дочь предстала на фотографии во всей красе.

Поклонники отреагировали на новую публикации актрисы. Они пожелали Порошиной хорошего отдыха.

«Хорошего отдыха!!», «Красота!», «Прекрасная женщина!», — написали они в комментариях к посту.

Напомним, Порошина дважды была замужем. С актером Гошей Куценко она прожила десять лет. У них есть общая дочь Полина. Со вторым мужем, Ильей Древновым, актриса прожила 17 лет. В браке у пары родились трое детей: дочери Серафима, Аграфена и Глафира. Сын Андрей появился на свет в 2019 году. Согласно решению суда, он не является ребенком Древнова.

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