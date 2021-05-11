СМИ: Четыре человека пострадали при взрыве на заводе в Японии

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Взрыв произошел на химическом заводе в японском городе Иваки. Об этом во вторник, 11 мая, сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что после взрыва на заводе возник пожар. В результате пострадали как минимум четыре человека. Все они находятся в сознании. На место происшествия прибыли пожарные и полиция.

Известно, что на заводе производят цинковый порошок для косметической промышленности.

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