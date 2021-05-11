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Площадки для спортивных тренировок заработали в 40 столичных парках
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Площадки для спортивных тренировок заработали в 40 столичных парках

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Нескучный сад Карта всех событий

Сорок зеленых территорий в парках Москвы оборудованы под спортивные площадки. Об этом сообщили во вторник, 11 мая, в пресс-службе Мосгорпарка.

Самая большая тренировочная зона расположена в Нескучном саду. Любители спорта могут укрепить мышцы на территории более 360 квадратных метров. Там располагаются 16 тренажерных комплексов, среди которых есть брусья, шведские стенки и турники для отжиманий.

— В воркаут-зонах представлены тренажеры, которые подойдут людям разного возраста и уровня физической подготовки. Воспользоваться ими можно в любое время, площадки работают круглосуточно, — пояснили в пресс-службе.

Спортом также можно позаниматься в парке искусств «Музеон» и на Воробьевых горах.

Развить ловкость и координацию движений помогут наклонный рукоход, гимнастическая скамья и лаз в парке 50-летия Октября. Зона для занятия спортом открылась там в феврале текущего года. Тренироваться в парке можно в любую погоду: спортивная зона находится под навесом.

Лидером по количеству спортивных площадок остается парк «Сокольники». В распоряжении москвичей оказываются 26 зон на любой вкус: от стоек для бокса до гнутых двойных брусьев.

Самые крупные спортивные зоны, площадь которых составляет более 500 квадратных метров, расположены в южной части парка: у Большого Оленьего и Нижнего Оленьего прудов.

Площадки для спортивных тренировок заработали в 40 столичных паркахФото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Любители позаниматься в одиночестве могут посетить сад имени Баумана. Зона для занятий спортом находится за живописной аркой, увитой виноградом. Входить на площадку лучше всего со стороны Старой Басманной улицы.

Тренироваться в Измайловском парке рекомендуется с семьей или в большой компании друзей. На территории для горожан обустроены 15 спортивных зон, среди которых есть площадки для игр в волейбол, баскетбол и стритбол.

Для тех, кто привык тренироваться вечером после работы, обустроена спортивная площадка в парке «Дубки». Там территория освещена круглосуточно.

Укрепить здоровье и мышцы в хорошую погоду также можно в парке «Дружба», в зоне отдыха «Покровский берег» и в усадьбе Алтуфьево, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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