Победителей эстафеты наградили исторической реликвией

На фото (слева направо в первом ряду) заместитель редактора отдела «Вечерней Москвы» Августин Северин, капитан победившей команды «Солдаты» Андрей Климовских и президент Федерации гребного спорта «Скиф» в Москве Юрий Зеликович / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

На Гребном канале в Крылатском в День Победы прошла традиционная эстафета по академической гребле на приз газеты «Вечерняя Москва». Победителям достался переходящий кубок «Серебряная ладья», учрежденный изданием почти 90 лет назад.

День выдался ненастный, по небу ползли мрачные тучи, временами накрапывал дождь, но это не остановило спортсменов и зрителей. Традиция проведения состязания гребцов, заложенная «Вечерней Москвой» в начале 30-х годов прошлого века, была нарушена всего один раз, в конце 60-х. Тогда погода совсем разбушевалась, в том числе и на открытой воде, — а эстафета проводилась на Москве-реке, — и соревноваться было невозможно.

Праздник спорта начался с парада команд юниоров. В этом году за награды в юношеском турнире поборолись спортивная школа олимпийского резерва «Юность Москвы» — ребята выступали в желтых майках с логотипами «Вечерней Москвы», Федерация гребного спорта «Скиф» в городе Москве и сборная училища олимпийского резерва № 2 — их командным цветом был бордовый.

— Еще ваши прадеды начинали эту эстафету. Вы, юноши и девушки, еще бьетесь за другие призы, а когда станете старше, будете состязаться за «Серебряную ладью», которая разыгрывается с 1933 года. Рад, что суровый и в то же время радостный праздник, День Победы, вы встретите на воде, — приветствовал юниоров президент федерации «Скиф» Юрий Зеликович.

Московская федерация гребцов на протяжении многих лет занимается организацией легендарного соревнования.

— Совсем немного времени осталось до нашего общего юбилея — 100 лет «Вечерней Москве» и 90 лет учрежденной ею эстафете. На протяжении десятилетий спортсмены хранили одну из старейших спортивных традиций города — она не угасала даже в самые тяжелые для нашей страны годы войны. И сегодня мы вновь станем свидетелями этого прекрасного состязания, — обратился к участникам и гостям соревнования замредактора отдела газеты «Вечерняя Москва» Августин Северин.

От имени редакции он поздравил собравшихся с Днем Победы и началом очередного состязания.

Важнейший момент церемонии открытия — минута молчания, во время которой на воду Гребного канала спускается венок памяти о героях, отстоявших нашу Родину в Великой Отечественной войне.

— Восемьдесят восьмую эстафету «Серебряная ладья», посвященную Дню Победы, на призы газеты «Вечерняя Москва» объявляю открытой, — провозглашает главный судья соревнований Платон Демин. С построения спортсмены отправляются к своим лодкам, в них — на старт.

— Сначала стартуют женские одиночки, как только они пересекают линию финиша, стартуют мужские одиночки. Финишируют они — на старт выходят двойки, и так по порядку, — дает последние наставления президент федерации. — Удачи вам, успеха, и вперед, за победой!

Наконец старт. Одиночки, за ними — двойки, парные и распашные (в этом случае у каждого гребца по одному веслу), потом — четверки и, наконец, восьмерки.

Все экипажи выступили отлично, а победа после напряженной борьбы досталась «Юности Москвы».

На трибунах за состязанием наблюдают ветераны гребного спорта, победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира по гребле, других соревнований и, конечно, «Серебряной ладьи». Для них сражение за приз «Вечерки» — отличный повод собраться и вспомнить былое.

— На соревнованиях 1965 года я выступал за команду «Московский водник». Мы победили, и с тех пор на ладье выгравировано «1965 год — «Московский водник», — вспоминает ветеран гребного спорта Игорь Варфоломеев. — Так что я могу принять участие в награждении, как один из немногих живых участников 66-й эстафеты.

Наносить на борта кубка «Серебряная ладья» названия победивших команд — это одна из традиций гребцов. Сейчас на бортах почти не осталось места, но ветераны не унывают: еще чиста внутренняя поверхность судна, не исписан руль.

Тем временем на старт выходят взрослые спортсмены — две сборные команды, в которые вошли представители разных клубов, поэтому названия у коллективов условные — «Матросы» и «Солдаты». Состязание старших гребцов тоже проходит напряженно. Победу одержали «Солдаты».

Приз от имени команды получает Андрей Климовских, тренер «Юности Москвы» и юношеской сборной России, по совместительству — капитан и опытный участник коллектива победившей команды.

— Мои юные спортсмены сегодня победили, а теперь и мы, взрослые, одержали победу. Это, конечно, очень приятно, — улыбается он.

Под звуки музыки участники состязаний покидают набережную канала. В следующий раз они поборются за приз «Вечерней Москвы» через год.

СПРАВКА

Впервые эстафета для гребцов за кубок газеты «Вечерняя Москва» прошла в 1933 году. Практически все знаменитые и сильнейшие гребцы нашей страны в свое время принимали участие в эстафете — это было одно из самых популярных соревнований гребцов. Оно проходило и в ЦПКиО имени Горького, и на Водном стадионе, а с 1974 года стало проводиться на вновь отстроенном Гребном канале.

Долгие годы эстафета проходила летом, чаще всего — в первое или второе воскресенье июня. Но в 1975 году, когда страна праздновала 30-летие Победы в Великой Отечественной войне, спортсмены впервые собрались 9 мая. Кубок в виде серебряной ладьи, который получает команда-победитель, — историческая реликвия, изготовленная для первого турнира.

Читайте также: Российские керлингистки завоевали серебряные медали чемпионата мира