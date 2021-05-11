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Более четырех тысяч проблем решили в Новой Москве с помощью портала «Наш город»
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Более четырех тысяч проблем решили в Новой Москве с помощью портала «Наш город»

Виктория Родимкина

Город

С момента запуска портала «Наш город» на территории ТиНАО удалось решить более четырех тысяч проблем. В среднем на решение вопроса требуется шесть рабочих дней с момента обращения.

Жители Новой Москвы получили возможность оставлять заявки на портале в конце прошлого года. За шесть месяцев это сделали свыше двух тысяч пользователей. Большая часть заявок касалась проблем в поселениях Московский, Внуковское и Сосенское.

Наиболее популярными стали обращения в ТиНАО по уборке снега во дворах. Также популярными стали проблемы, связанные с неубранной территорией или некачественным содержанием детских площадок.

Заместитель руководителя ГКУ «Новые технологии управления» Илья Демин отметил, что специалисты стремятся к тому, чтобы портал «Наш город» оказался полезным каждому москвичу.

— В настоящее время по территориям ТиНАО доступна отправка сообщений уже по более чем 100 проблемным темам, — сказал Илья Демин.

Он добавил, что список тем будет постепенно расширяться, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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