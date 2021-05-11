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В Совбезе РФ назвали возможный сценарий биологической атаки НАТО на Россию
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

В Совбезе РФ назвали возможный сценарий биологической атаки НАТО на Россию

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Смертельные микроорганизмы из лабораторий НАТО, которые находятся около границ с Россией, могут якобы случайно попасть в природу и привести к массовому поражению граждан. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов во вторник, 11 мая.

По его словам, озабоченность вызывает приближение военных биологов США и их союзников по НАТО к границам РФ.

— Смертельно опасные микроорганизмы, созданные в этих лабораториях, могут быть якобы по ошибке выпущены в окружающую среду, приведя к массовому поражению мирного населения как приграничных государств, так и населения России, — цитирует Юрия Аверьянова РИА Новости.

Помимо этого, первый заместитель секретаря Совбеза отметил, что Соединенные Штаты Америки рассматривают индивидуальные планы биологических исследований для многих стран. Америка и ее партнеры по НАТО усилили биологические исследования в последнее время, добавил Юрий Аверьянов.

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