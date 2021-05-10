Байден: Россия непричастна к кибератакам на компанию Colonial Pipeline

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Американская разведка не располагает данными о причастности России к кибератакам на компанию Colonial Pipeline. Об этом в понедельник, 10 мая, заявил президент США Джозеф Байден.

По его словам, хакеры, атаковавшие компанию, осуществляли свою деятельность с территории России. Однако никаких доказательств причастности российского государства к этим атакам нет.

— Мы предпринимаем усилия по линии ФБР и Министерства юстиции, чтобы нарушить их (хакеров. — прим. «ВМ») работу и привлечь к уголовной ответственности преступников, вымогающих выкуп с помощью вирусов, — цитирует Байдена РИА Новости.

Colonial Pipeline — один из крупнейших в США операторов нефтепровода. 7 мая компания подверглась кибератаке, после чего работа некоторых систем компании была приостановлена. В результате случившегося в стране повысились оптовые цены на бензин. Американские СМИ муссировали версию, согласно которой к атакам причастна Россия.

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