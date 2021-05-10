Боррель: Страны ЕС не хотят обострения отношений с Россией

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Страны Евросоюза полностью поддерживают Чехию, но не будут обострять отношения с Россией. Об этом в понедельник, 10 мая, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

После заседания глав министерств иностранных дел стран ЕС Боррель отметил, что члены союза готовы оказывать Чехии поддержку, которая не приведет к «росту напряженности» в отношениях с РФ.

— Сегодня мы смогли выразить нашу поддержку Чешской Республике, но все согласны с тем, что не следует продолжать эскалацию (с Россией — прим. «ВМ»), — цитирует Борреля РИА Новости.

Также глава МИД Евросоюза отметил, что вопрос об отношениях с Россией будет рассмотрен на саммите ЕС 25 мая.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Ранее глава чешской разведки заявил, что в России были готовы к заявлению о взрывах во Врбетице.

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