«Это абсурд»: в Совфеде ответили на планы Чехии получить от России компенсацию

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия не будет платить по абсурдным обвинениям Чехии. Об этом сообщил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в понедельник, 10 мая.

— Они уже не знают, что им придумать. С какой стати мы должны им что-то платить? Не было ни расследования, ни установления всех фактов. Никто им платить не будет, это абсурд, — сказал сенатор.

По его словам, премьер-министр Чехии «заигрался», когда предложил соседним странам выслать российских дипломатов. По мнению Владимира Джабарова, так он хотел «понравиться американцам», сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер и министр финансов Чехии Алена Шиллерова заявила, что Россия должна выплатить 47 миллионов долларов по делу о взрывах во Врбетице в 2014 году.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Ранее глава чешской разведки заявил, что в России были готовы к заявлению о взрывах во Врбетице.

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