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«Это абсурд»: в Совфеде ответили на планы Чехии получить от России компенсацию
Фото: Пресс-служба Совфеда

«Это абсурд»: в Совфеде ответили на планы Чехии получить от России компенсацию

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия не будет платить по абсурдным обвинениям Чехии. Об этом сообщил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в понедельник, 10 мая.

— Они уже не знают, что им придумать. С какой стати мы должны им что-то платить? Не было ни расследования, ни установления всех фактов. Никто им платить не будет, это абсурд, — сказал сенатор.

По его словам, премьер-министр Чехии «заигрался», когда предложил соседним странам выслать российских дипломатов. По мнению Владимира Джабарова, так он хотел «понравиться американцам», сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер и министр финансов Чехии Алена Шиллерова заявила, что Россия должна выплатить 47 миллионов долларов по делу о взрывах во Врбетице в 2014 году.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Ранее глава чешской разведки заявил, что в России были готовы к заявлению о взрывах во Врбетице.

Читайте также: Политологи прокомментировали заявление премьер-министра Чехии о высылке российских дипломатов

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