Власти Чехии решили потребовать от России 47 миллионов долларов по делу о взрывах

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Власти Чехии собираются потребовать от России не менее миллиарда крон (около 47 миллионов долларов) в качестве компенсации за последствия взрывов на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году. С таким заявлением в воскресенье, 9 мая, выступила вице-премьер и министр финансов Чехии Алена Шиллерова.

По словам чиновницы, чешские власти намерены взыскать с российской стороны предполагаемый ущерб по делу, в котором обвиняют Москву.

— Самым верным видится путь международной компенсации согласно международному праву, потому что если бы (мы) пошли путем, например, компенсации ущерба в рамках уголовного судопроизводства, то это было бы очень долго, — отметила Шиллерова.

В свою очередь, председатель парламентского комитета по европейским делам Ондржей Бенешик заявил, что озвученная сумма «не является конечной, дополнительные финансовые требования могут быть выставлены региональными властями».

Глава Злинского края Радим Голиш выразил мнение, что «речь может идти еще о нескольких сотнях миллионов крон». По его словам, Чехия может обратиться с требованием о компенсации в течение нескольких ближайших недель или месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на Чешское ТВ.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Ранее глава чешской разведки заявил, что в России были готовы к заявлению о взрывах во Врбетице.

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