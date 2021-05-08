Политологи прокомментировали заявление премьер-министра Чехии о высылке российских дипломатов

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился к европейским странам с просьбой, чтобы они в знак солидарности с Прагой «выслали хотя бы по одному российскому дипломату». Эту информацию прокомментировал политолог Алексей Мартынов.

По его мнению, власти Чехии потеряли свой авторитет в Европе в связи с нашумевшим делом во Врбетице.

— Чехия не вернет свое лицо, а только увязнет в этой неприглядной истории без прямых доказательств, — пояснил эксперт.

По его словам, по подобной схеме и теми же самыми инструментами евроатлантической солидарности на Западе «подогревали» скандал, связанный с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отмечает ИА «НСН». При этом политолог уверен, что у Соединенных Штатов «получился пшик».

Помимо этого, заявление Андрея Бабиша об отношениях между Москвой и Прагой прокомментировал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

— Это заявление можно оценить как лицемерное, — подчеркнул политолог.

По его мнению, в Чехии живет много людей, которые хорошо относятся к нашей стране, помимо этого, многие из них являются избирателями. Как считает эксперт, чешские политики обязаны это понимать, отмечает RT. Он также считает, что заявление Бабиша о том, что нужно «успокоить разогретую эмоциями напряженную атмосферу» между Москвой и Прагой, является притворным желанием продемонстрировать гражданам стремление к нормализации отношений двух стран.

Дело Скрипалей

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Великобритании в 2018 году. По сообщению Лондона, попытка убийства была совершена с помощью нервно-паралитического вещества, которое якобы разрабатывалось в России. Москва неоднократно опровергала все обвинения в причастности к этому делу.

При этом британская полиция не смогла предоставить доказательства причастности России к делу Скрипалей.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Глава чешской разведки заявил, что в России были готовы к заявлению о взрывах во Врбетице.

Ранее вице-премьер Чехии уволил главу Пардубицкого края после слов о Врбетице.

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