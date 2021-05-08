Вице-премьер Чехии уволил главу Пардубицкого края после слов о Врбетице

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Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек исключил главу Пардубицкого края Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета «Чешской почты». Об этом сообщает издание Novinky.cz.

Нетолицкий отметил, что не знает причин своего увольнения.

По данным чешских СМИ, Гамачек планировал посетить Россию в середине апреля и договориться о том, что Прага якобы не будет сообщать об инциденте во Врбетице в обмен на проведение возможного саммита между Россией и США в столице Чехии, а также о поставке российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Позднее Нетолицкий заявил, что Гамачек говорил ему о намеченной поездке в Москву за российской вакциной. Однако вице-премьер Чехии сообщил о намерении подать в суд на авторов дискредитирующего его материала и потребовал извинений от лидеров оппозиционных партий, обвинивших его в антигосударственных действиях.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Ранее глава чешской разведки заявил, что в России были готовы к заявлению о взрывах во Врбетице.

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