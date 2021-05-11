В Госдуме обсудят право россиян на добровольный запрет кредитов

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуме подготовили законопроект, который предусматривает разрешение гражданам заранее отказываться от любых кредитов и не платить по ним, если их все-таки оформят. Таким образом депутаты предлагают защитить россиян от оформления мошеннических ссуд, сообщает РБК со ссылкой на соответствующие документы.

Так, введение механизма добровольного запрета на кредиты для россиян на данный момент обсуждается. По данным источника издания, законопроект может быть внесен в Госдуму в июне.

Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта заявил, что внесенные в закон поправки помогут гражданам защититься от мошенничества.

— Участились случаи, когда мошенники стали не только похищать средства со счетов граждан, но и брать кредиты от их имени. Современные банковские мобильные приложения позволяют это сделать, удобные сервисы породили новые риски, — сказал он.

После введения добровольного запрета заемщик получит право вводить или отменять возможность выдачи кредита на его имя. Заявку предлагается подавать через портал госуслуг.

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