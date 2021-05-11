«Оказался не очень здоровым»: Геннадий Хазанов рассказал о младшем брате

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский артист эстрады Геннадий Хазанов откровенно рассказал об отношениях со своими сводными братьями.

Отец актера ушел из семьи во время беременности жены. В других отношениях у него родились двое сыновей, с которыми у будущего художественного руководителя Московского театра эстрады отношения совсем не заладились.

По воспоминаниям Хазанова, однажды он пригласил брата на спектакль, а тот позже дал интервью, «в котором очень неуважительно и по-хамски говорил о моей (Хазанова — прим. «ВМ») матери».

— Мой младший брат оказался не очень здоровым человеком. Однажды я где-то прочитал, что он совершал попытку суицида в метро. Его я никогда не видел. Знаю, что у них у всех сложные взаимоотношения, — рассказал о другом родственнике 75-летний Хазанов на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Он отметил, что ко всем относится с уважением и никому не желает ничего плохого, однако просто не хочет поддерживать связь.

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