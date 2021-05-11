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Московских педагогов пригласили на уроки памяти о Великой Отечественной войне
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Московских педагогов пригласили на уроки памяти о Великой Отечественной войне

Марьяна Шевцова

Город

В мае в рамках городского проекта «Юные мастера» пройдет марафон открытых онлайн-уроков технологии, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.

Открывает серию онлайн-уроков Технологический колледж № 21. 11 мая преподаватель колледжа на занятии расскажет о знаменитых символах праздника, а участники создадут авторские открытки с электронной схемой, позволяющей нарисованному объекту светиться.

12 мая преподаватели Колледжа архитектуры, строительства и реинжиниринга № 26 познакомят с основами редактирования графических композиций в специализированной программе. На уроке участники также сделают тематическую открытку, посвященную Победе в Великой Отечественной войне.

В этот же день преподаватели Колледжа сферы услуг № 32 проведут занятие, посвященное полевой кухне, где расскажут о блюдах из солдатского меню, которые готовились по рецептам из знаменитой книги «Блюда из дикорастущей зелени» 1943 года выпуска. Также участников познакомят с растениями, которые произрастают на территории нашей страны, и со способами их приготовления.

О выполнении открыток и альбомов в технике скрапбукинг пойдет речь на виртуальной площадке Московского государственного колледжа электромеханики и информационных технологий 13 мая. С помощью приемов и элементов скрапбукинга участники создадут памятные открытки, посвященные Дню Победы.

Тему военно-полевой кухни продолжит Политехнический колледж № 50 имени Н. А. Злобина. Занятие состоится 14 мая. Участникам раскроют все секреты приготовления армейской каши: расскажут, как правильно выбрать гречневую крупу и из чего должна состоять настоящая тушенка.

А 17 мая участники вместе с преподавателем Московского образовательного комплекса «Запад» приготовят блюда военно-полевой кухни по фронтовым и современным рецептам.

Проект «Юные мастера» стартовал в 2016 году. Уроки технологии для школьников проводятся на профильных площадках в мастерских и лабораториях колледжей столицы. Школьники знакомятся с современными профессиями, получают навыки и умения, необходимые для будущей профессии и жизни. В 2019–2020 учебном году около 32 тысяч учащихся прошли обучение на базе 50 колледжей, в том числе в дистанционном формате.

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