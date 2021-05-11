Нарколог назвала шесть признаков алкогольной зависимости

Фото: pexels.com / Tembela Bohle

Излишнее употребление спиртного сказывается не только на физическом состоянии человека, но и на его личности. Чтобы не довести ситуацию до крайности, а также вовремя начать работу над собой, необходимо знать признак формирования алкогольной зависимости. Подробно об этом рассказала врач-психиатр и нарколог, руководитель центра ментального здоровья в Реутове Надежда Панова.

По ее словам, у здорового человека есть естественная защита от избытка употребленного алкоголя. Таковой считается рвота. Так организм выводит токсичные вещества.

— У каждого человека есть свой предел, своя граница, после которых он понимает, что нужно остановиться, иначе будет плохо. И если все-таки перебрать лишнего, действительно бывает нехорошо, — пояснила Панова.

Если же зарождается зависимость, то способность переносить алкоголь увеличивается. Это означает, что человек может употребить больше своего предела, однако защитный рвотный рефлекс уже не срабатывает.

Далее возникает психологическая зависимость от спиртного. Человеку кажется, что именно так он сможет решить любую ситуацию, будь то праздник, стресс или усталость, встреча с друзьями или какой-либо другой повод, отмечает РИАМО. Помимо этого, по мнению нарколога, у человека постепенно утрачивается критическое отношение к факту опьянения, его сдерживающие механизмы становятся слабее, он может начать вести себя неадекватно.

Следующий этап — употребление алкоголя в неприемлемых ситуациях.

— Например, зависимый может прийти в нетрезвом виде на работу или напиться тогда, когда ему нужно смотреть за детьми, — объяснила Панова.

Потом у человека появляется непреодолимое желание выпить. Это становится признаком образования физической зависимости от алкоголя. Как пояснила врач, это можно сравнить с острым голодом, чему человек просто не может противостоять. Окончательно алкогольная зависимость сформирована, когда у человека появляется синдром отмены. По словам нарколога, сначала это состояние похоже на похмелье обычного человека, перебравшего накануне и чувствующего себя не очень хорошо. Только это состояние не проходит если поспать, выпить рассол или принять аспирин. В этом случае зависимому станет легче, только если он опохмелится, то есть снова употребит алкоголь.

Читайте также: Главный нарколог Москвы объяснил, можно ли алкоголь переболевшим COVID-19