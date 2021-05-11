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Названы породы собак с самым крепким здоровьем
Фото: Pixabay

Названы породы собак с самым крепким здоровьем

Полина Долганова

Животные

Эксперты составили топ пород собак с самым крепким здоровьем.

На первом месте в рейтинге оказались бигли. Отмечается, что у этих собак довольно слабые тазобедренные суставы и глаза, однако продолжительность их жизни составляет в среднем около 15 лет.

На втором месте располагается австралийская пастушья собака. У этих животных бывают проблемы с суставами, но это не мешает им проживать активную жизнь от 12 до 16 лет.

На третьем месте — порода чихуахуа. Эти собаки могут похвастаться жизнью продолжительностью до 20 лет. Кроме того, они достаточно редко болеют. Слабые органы у чихуахуа — это сердце, глаза и надколенники.

Здоровыми и крепкими собаками также считаются грейхаунды, пудели, гаванские бишоны, сибирские хаски, бордер-колли и беспородные собаки, пишет портал The Spruce Pets.

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