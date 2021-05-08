Москвичам предложили принять участие в акции по подсчету соловьев

Фото: Звуки природы / Павел Relaxik

Специалисты Мосприроды проводят в столице акцию по учету соловьев. Жители Москвы могут помочь с переписью пернатого населения.

Акция проводится с 10 мая по 30 июня в столице, для участия достаточно выйти на прогулку и захватить с собой телефон. Услышать соловьиные трели можно в лесу, парке и даже во дворе дома. Результаты наблюдений нужно будет отправить на электронную почту ведомства.

В отчете необходимо указать дату, время и место наблюдений, маршрут прогулки; количество найденных птиц; имя, фамилию, отчество участника, его контактный телефон и адрес электронной почты. Орнитологи советуют приложить к письму аудио- или видеозапись соловьиных трелей. На ролике можно указать GPS-координаты съемки.

На основе полученных данных специалисты составят интерактивную карту обитания птиц. Посмотреть ее можно будет на сайте Мосприроды.

Эксперты уточнили, что соловьи обычно селятся возле водоемов в густых зарослях сирени или ивы. Для них характерны сильные чистые свисты или переливы, похожие на звук «ив-ив-ив». Лучше всего соловьиные трели будет слышно во второй половине мая и в июне в вечернее время. В этот период самцы активно завоевывают внимание самок звонкими раскатистыми трелями. Чем громче и выразительнее их пение, тем больше шансов у них найти пару и обзавестись потомством, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Минэкологии призвало москвичей позаботиться о перелетных птицах.

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