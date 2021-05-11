Московские вузы проведут онлайн-занятия для школьников

Фото: Департамент образования и науки Москвы

В мае ведущие вузы столицы проведут семинары по подготовке к Единому государственному экзамену и программированию робототехнических устройств. Для участия в онлайн-занятиях необходимо зарегистрироваться.

11 мая на мастер-класс приглашает Российский университет транспорта. Учащиеся 7–11-х классов познакомятся с основными разделами промышленной робототехники. Им расскажут о развитии и устройстве мехатронных и робототехнических систем в России и за рубежом.

На семинаре, который проведет Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана 14 мая, школьники смогут закрепить знания, полученные на уроках геометрии. Также они познакомятся с видами многогранников и научатся создавать их с помощью разнообразных конструкторов.

В этот же день состоится лекция «Разработка программируемых устройств в рамках проектной деятельности». Ее прочитает преподаватель Российского университета транспорта. Будущие инженеры узнают о видах программируемых устройств, используемых в робототехнике, и рассмотрят приемы работы в специализированных средах. Кроме того, 14 мая ребята узнают о программировании промышленных роботов.

14 мая старшеклассников ждут и на семинаре, посвященном особенностям некоторых задач № 19 ЕГЭ по математике и способам их решения. Преподаватель Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана расскажет школьникам о техниках, которые позволят успешно справиться с этим заданием.

18 мая учеников 10–11-х классов познакомят с основами моделирования и приведут примеры его использования для оценки в социальной сфере. Занятие проведут преподаватели Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА.

Школьники, которые выбрали ЕГЭ по информатике, приглашаются 18 мая на онлайн-семинар. Вместе с преподавателем Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана ребята разберут методы решения задач по информатике на компьютере и рассмотрят варианты проверки решений традиционных экзаменационных задач с помощью компьютерных программ.

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