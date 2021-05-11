Мосприрода позвала в экспедицию «Знакомьтесь — природные территории Москвы»

Фото: Сергей Шахиджанян

Мосприрода приглашает отметить День экологического образования большим кругосветным путешествием «Знакомьтесь — природные территории Москвы». Программа мероприятий включает мастер-классы, квесты, экскурсии, арт-пленэр и пройдет с 11 по 16 мая.

Во вторник, 11 мая, взрослых и детей ждут на территории парка «Кузьминки-Люблино». Здесь пройдет квест «FOREST трип», который включает несколько станций: «Лесная», «Цветочная», «Музыкальная», «Грибная», «Звери» и «Птицы». В этот же день в Бирюлевском дендропарке состоится орнитологическая экскурсия.

На следующий день, 12 мая, в Битцевском лесу пройдет экскурсия «Раннецветущие растения Битцевского леса», а в парке «Измайлово» посетителей ждет экотур «Тропинками Измайловского леса». Помимо знакомства с историей и природой парка, ребятам предстоит проявить навыки в выполнении разнообразных заданий. Кроме того, в этот деть состоятся еще три экскурсии: в экоцентре «Воробьевы горы» — экскурсия «Изучаем природу Москвы»; экскурсия «Путешествие по экотропе ВДНХ»; в парке «Покровское-Стрешнево» — экскурсия «Жемчужины парка Покровское-Стрешнево»

В четверг, 13 мая, состоятся фитоэкскурсия «Крылатские холмы» в парке «Москворецкий»; в «Битцевском лесу» — исторический квест «Тайны Битцевского леса»; в Терлецком лесопарке — экскурсионная программа «Природа парка», а в парке «Останкино» — арт-пленэр.

14 мая в парке «Тропаревский» пройдет экскурсия «К истокам рек», где участники познакомятся с истоками рек заказника, животными и цветущими растениями. На территории вольерного комплекса «Дом лани» в этот же день состоится квест «Знакомство с миром животных», задания которого раскроют особенности лани европейской.

В экоцентре «Битцевский лес» 15 мая можно принять участие в квесте «Летопись Битцевского леса», где предстоит «восстановить» пропущенные страницы истории, прикоснуться к прошлому и отправиться на поиски его природных сокровищ. В парке «Покровское-Стрешнево» пройдет экомарафон «Путешествие по рекам Москвы», а в экоцентре «Конный двор» — тематическое занятие «Птицы нашего парка».

В заключительный день экомарафона, 16 мая, в экоцентре «Кусково» пройдет праздничное мероприятие «Экологический фестиваль Kuskovo GREEN FEST».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.

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