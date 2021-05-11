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Пятнадцать новых культурных объектов появится в Москве к 2023 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Пятнадцать новых культурных объектов появится в Москве к 2023 году

Полина Долганова

Город
ул. Дурова, 2, стр. 1Карта всех событий

В Москве планируется ввести в эксплуатацию 15 новых культурных объектов до конца 2023 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в ближайшем будущем новая сцена театра «Уголок дедушки Дурова» откроется на улице Дурова. В трехэтажном здании уже разместили 13-метровую арену, амфитеатр для зрителей, репетиционные залы, помещения для выступающих животных, гардеробы и буфет.

Реставрация старинного особняка в стиле модерн идет на проспекте Мира. Уточняется, что именно в этом здании проходят репетиции «Хора Турецкого».

В следующем году после ремонта для посетителей откроется Московский театр эстрады и детский музыкальный театр «Домисолька».

Также на официальном сайте мэра Москвы отмечается, что несколько новых объектов появится в Московском зоопарке. Например, в зоосаде отроется новый павильон для морских животных «Ластоногие», а со стороны метро «Баррикадная» специалисты обустроят новый вход.

В настоящий момент разрабатывается идея реконструкции оранжерейного комплекса музея-заповедника «Царицыно» и проектируется новый вход в Дом русского зарубежья имени писателя Александра Солженицына.

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