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Майские праздники прошли в Подмосковье без сбоев в работе электросетей
Фото: pixabay.com

Майские праздники прошли в Подмосковье без сбоев в работе электросетей

Елена Фролова

Общество

Длинные майские выходные и праздничные дни прошли без сбоев в работе электросетей в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства энергетики со ссылкой на информацию ситуационно-аналитического центра.

Уточняется, что с 1 по 10 мая не было выявлено случаев отключения граждан и повреждения оборудования. Все работники отрасли держали ситуацию на контроле. Дежурство осуществлялось в круглосуточном режиме.

— Многие жители столицы и Подмосковья выезжали на дачи, поэтому важно было обеспечить надежное электроснабжение всех потребителей, — подчеркнул руководитель министерства Александр Самарин.

В период майских праздников в области действовал режим «технологической тишины», отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Это означает, что на данное время были отменены все плановые ремонтные работы. При этом с 11 мая плановые отключения электроэнергии для последующего проведения реконструкции и ремонта возобновлены.

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