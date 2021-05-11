Москвичи подписали для ветеранов около трех тысяч открыток во время патриотической акции

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Около трех тысяч открыток подписали жители Москвы в рамках патриотической акции «Поздравь ветерана». Об этом рассказали в пресс-службе «Мосволонтера».

— Подписать открытки можно было на девяти центральных площадках города, — сообщили представители организации.

Ящики для писем установлены в саду «Эрмитаж», в Парке Горького, в «Музеоне», в Камергерском переулке, а также на Тверской, Театральной, Манежной и Пушкинской площадях, сообщает ТАСС.

В пресс-службе напомнили, что накануне 9 Мая в Москве прошла акция «Красная гвоздика», в рамках которой все желающие могли отправить пожертвования в благотворительный фонд «Память поколений». Отмечается, что за каждый благотворительный взнос волонтеры дарили горожанам памятный значок в виде красной гвоздики.

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