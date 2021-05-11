«Ума не хватило»: Алибасов объяснил название группы «На-На»

Фото: Youtube / В гостях у Гордона

Продюсер Бари Алибасов в интервью журналисту Дмитрию Гордону объяснил, почему популярная группа «На-На» получила такое название.

— Больше ничего в голову не пришло, ума не хватило. «На-На» ближе лежало. За два часа до концерта, когда группу нужно было объявить. Впервые мировые звезды появились в Москве, и мы участвовали в этом концерте, — заявил Алибасов.

Продюсер решил, что название «не прилипнет» к группе, но простая фраза закрепилась за молодыми исполнителями.

Группа была основана в 1989 году. Неоднократно состав менялся, но бессменными исполнителями остались Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин.

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