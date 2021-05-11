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Около 85 тысяч жителей Москвы оформили резидентное разрешение на парковку
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Около 85 тысяч жителей Москвы оформили резидентное разрешение на парковку

Полина Долганова

Город

Возможностью оформить резидентное разрешение на парковку воспользовались уже почти 85 тысяч жителей столицы. Об этом сообщает пресс-служба «Московского паркинга».

Отмечается, что платный паркинг помогает москвичам быстрее найти свободное место около дома, а парковочное разрешение — бесплатно оставлять машину на всех улицах своего района.

— Раньше, когда парковки в этих районах были бесплатными, «приезжие» автомобилисты занимали их на длительный срок, а резиденты не могли припарковаться на своей улице или у соцобъектов или магазинов в своем районе. Кроме того, зачастую водители, которые не находили свободные места, нарушали правила дорожного движения, вставая в несколько рядов или занимая тротуары, — говорится в сообщении.

Напомним, резидентные разрешения позволяют водителям бесплатно парковаться в своем районе ежедневно — с 20:00 до 8:00. Для оформления круглосуточной парковки необходимо внести резидентную плату в размере три тысячи рублей в год.

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