Около 85 тысяч жителей Москвы оформили резидентное разрешение на парковку

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Возможностью оформить резидентное разрешение на парковку воспользовались уже почти 85 тысяч жителей столицы. Об этом сообщает пресс-служба «Московского паркинга».

Отмечается, что платный паркинг помогает москвичам быстрее найти свободное место около дома, а парковочное разрешение — бесплатно оставлять машину на всех улицах своего района.

— Раньше, когда парковки в этих районах были бесплатными, «приезжие» автомобилисты занимали их на длительный срок, а резиденты не могли припарковаться на своей улице или у соцобъектов или магазинов в своем районе. Кроме того, зачастую водители, которые не находили свободные места, нарушали правила дорожного движения, вставая в несколько рядов или занимая тротуары, — говорится в сообщении.

Напомним, резидентные разрешения позволяют водителям бесплатно парковаться в своем районе ежедневно — с 20:00 до 8:00. Для оформления круглосуточной парковки необходимо внести резидентную плату в размере три тысячи рублей в год.

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