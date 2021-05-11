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«Не совпадает с моими вкусами»: Алибасов рассказал о любви к Федосеевой-Шукшиной
Фото: Youtube / В гостях у Гордона

«Не совпадает с моими вкусами»: Алибасов рассказал о любви к Федосеевой-Шукшиной

Виктория Федотова

Здоровье

Продюсер Бари Алибасов в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что любит актрису Лидию Федосееву-Шукшину, но творчество ее мужа, писателя Василия Шукшина, полюбил до знакомства с артисткой.

— Я их люблю отдельно друг от друга. Я ее очень люблю и как женщину, и как человека — два в одном флаконе. Это действительно совершенно не совпадает с моими вкусами, но я не вижу в ней возраста. Если человек смеется, у него теряется возраст. Лида — чрезвычайно интересный человек, — рассказал Алибасов.

Продюсер отметил, что земляки Василия Шукшина спокойно относятся к его отношениям с Федосеевой-Шукшиной. По его словам, они умеют понимать других, не критиковать. Он назвал Шукшина гениальным.

Алибасов отметил, что первые четыре года у них с актрисой была страсть и они не могли оторваться друг от друга.

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отношенияБари АлибасовЛидия Федосеева-Шукшина
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