Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станции Мещерская
Фото: АГН Москва

Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станции Мещерская

Полина Долганова

Город
Россия, Киевское направление Московской железной дороги, платформа Мещерская Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станции «Мещерская» Киевского направления МЖД.

Отмечается, что реконструкцию станции планируют завершить в текущем году. По результатам ремонтных работ на Киевском направлении железной дороги появится еще один городской вокзал с двумя пассажирскими платформами. Также будет проведено благоустройство прилегающей к станции территории.

Проект предполагает реконструкцию существующего пешеходного перехода, перестройку старого автомобильного тоннеля в створе Новомещерского проезда в пешеходный, а также возведение нового путепровода тоннельного типа.

Кроме того, еще два новых пешеходных перехода появятся в районе Верхнего Терешковского ручья и внутри МКАД, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Пассажиропоток станции «Дубровка» в первый рабочий день вырос в пять раз после закрытия участка метро

МЖДМоскваСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Реставрируем знаковый объект

Евгений Сухов
Евгений Сухов

Улей на балконе — новое городское хобби

Марина Жигулина
Марина Жигулина

Бич XXI века: как справиться с выгоранием

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дети и деньги: почему за оценки платить нельзя

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как работать меньше, а жить лучше: российский рецепт

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Два часа в неделю, глядя в потолок: почему лениться полезно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Опасность надвигается: как биолог Миша отменил апокалипсис

Все мнения
О проекте