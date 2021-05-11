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Россия, Киевское направление Московской железной дороги, платформа Мещерская Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станции «Мещерская» Киевского направления МЖД.

Отмечается, что реконструкцию станции планируют завершить в текущем году. По результатам ремонтных работ на Киевском направлении железной дороги появится еще один городской вокзал с двумя пассажирскими платформами. Также будет проведено благоустройство прилегающей к станции территории.

Проект предполагает реконструкцию существующего пешеходного перехода, перестройку старого автомобильного тоннеля в створе Новомещерского проезда в пешеходный, а также возведение нового путепровода тоннельного типа.

Кроме того, еще два новых пешеходных перехода появятся в районе Верхнего Терешковского ручья и внутри МКАД, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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