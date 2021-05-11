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Фигурист Соловьев рассказал о слезах Бузовой в шоу «Ледниковый период»
Фото: instagram/buzova86

Фигурист Соловьев рассказал о слезах Бузовой в шоу «Ледниковый период»

Виктория Федотова

Звезды

Олимпийский чемпион Сочи и обладатель в паре с Ольгой Бузовой приза зрительских симпатий последнего сезона «Ледниковый период» Дмитрий Соловьев ответил на вопрос, тяжело ли было ему на проекте с плачущей артисткой. Фигурист отметил, что теряется, когда видит женские слезы.

— Я теряюсь перед женскими слезами, я не знаю, что делать и говорить. Она девочка, мы всегда, мужчины, должны делать небольшую скидку на это. Она выплескивает так свои эмоции. В эти моменты она заставляла меня теряться. Потом я понял, что на это надо меньше обращать внимания. Нужно сказать, что все хорошо или что дальше надо работать, — пояснил спортсмен.

Соловьев добавил, что артистка обычно после 15 минут плача снова возвращалась на лед и продолжала тренировку.

— Она была заряжена, это было видно, это подкупало. Мы нашли общий язык и много точек соприкосновения, — добавил фигурист, отметив, что между ними ничего кроме дружбы нет.

В интервью Василию Конову спортсмен заявил, что они с Бузовой какое-то время притирались, певица адаптировалась под режим, а фигурист ее обучал.

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Спорттанцы на льдуОльга Бузова
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