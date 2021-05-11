«Как важно быть вместе»: Цой поблагодарила родных и близких за поддержку

Фото: Предоставлено Анной Кружель, PR-менеджером певицы

Певица Анита Цой выразила слова благодарности родным и близким, которые смогли оказать ей поддержку. Об этом исполнительница написала в своем Instagram-аккаунте.

Цой призналась, что в последние две недели на ее долю выпало много испытаний и переживаний и благодаря поддержке близких людей ей стало легче.

— Я хочу поблагодарить вас за искреннюю поддержку. Без вашего участия мне было бы очень тяжело, — поделилась певица.

Она подчеркнула, что важно быть рядом не только, когда все хорошо, но и когда человек оказывается в тяжелом положении.

— Я еще раз поняла, как важно быть вместе не только в минуты радости, но и в горе, — рассказала Цой.

Напомним, что в конце апреля у певицы умерла мама. В своем блоге артистка посвятила ей черно-белое видео из фотографий семейного архива.

Поклонники звезды поддержали ее в комментариях, подчеркнув, что они тоже готовы оказать ей поддержку в трудную минуту. «Дорогая моя Аниточка, что бы ни случилось — я всегда рядом»; «И в горе, и в радости!»; «Сил и здоровья вам, дорогая Анита».

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