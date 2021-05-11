Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Как важно быть вместе»: Цой поблагодарила родных и близких за поддержку
Фото: Предоставлено Анной Кружель, PR-менеджером певицы

«Как важно быть вместе»: Цой поблагодарила родных и близких за поддержку

Анастасия Прохорова

Звезды

Певица Анита Цой выразила слова благодарности родным и близким, которые смогли оказать ей поддержку. Об этом исполнительница написала в своем Instagram-аккаунте.

Цой призналась, что в последние две недели на ее долю выпало много испытаний и переживаний и благодаря поддержке близких людей ей стало легче.

— Я хочу поблагодарить вас за искреннюю поддержку. Без вашего участия мне было бы очень тяжело, — поделилась певица.

Она подчеркнула, что важно быть рядом не только, когда все хорошо, но и когда человек оказывается в тяжелом положении.

— Я еще раз поняла, как важно быть вместе не только в минуты радости, но и в горе, — рассказала Цой.

Напомним, что в конце апреля у певицы умерла мама. В своем блоге артистка посвятила ей черно-белое видео из фотографий семейного архива.

Поклонники звезды поддержали ее в комментариях, подчеркнув, что они тоже готовы оказать ей поддержку в трудную минуту. «Дорогая моя Аниточка, что бы ни случилось — я всегда рядом»; «И в горе, и в радости!»; «Сил и здоровья вам, дорогая Анита».

Читайте также: «В детстве я брала уроки лепки»: Анита Цой рассказала о своих техниках макияжа

выражение благодарности«Инстаграм»Анита Цой
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

«Колумбайн» в Казани: нельзя убивать детей

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Реставрируем знаковый объект

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Самый народный кандидат: зачем барон Мюнхгаузен идет в политику

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Война в произведениях современных писателей

Евгений Сухов
Евгений Сухов

Улей на балконе — новое городское хобби

Марина Жигулина
Марина Жигулина

Бич XXI века: как справиться с выгоранием

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как работать меньше, а жить лучше: российский рецепт

Все мнения
О проекте