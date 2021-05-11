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Более 30 боевых машин пехоты пополнили Балтийский флот
Фото: сайт Министерства обороны России

Более 30 боевых машин пехоты пополнили Балтийский флот

Елена Фролова

Армия

Более 30 боевых машин пехоты (БМП-3) поступило в мотострелковый полк армейского корпуса Балтийского флота. По словам начальника автобронетанковой службы флота полковника Александра Васильева, на данный момент техника находится в расконсервированном состоянии, а экипажи боевых машин приступили к ее освоению.

Новые боевые машины были получены по программе перевооружения. БМП-3 имеет обновленные ходовую часть, двигатель, систему вооружения, гидромеханическую трансмиссию. Вместе с тем данная техника обладает повышенной защищенностью экипажа и водометными движителями, что используются при форсировании водных преград.

Эти танки используются для транспортировки личного состава подразделений, их огневой поддержки, уничтожения вражеских противотанковых средств или живой силы, отмечают «Невские новости».

Уточняется, что БМП-3 оснащена стомиллиметровым орудием — пусковым устройством для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами.

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