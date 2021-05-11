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В народном месяцеслове 12 мая называли в честь девяти святых мучеников Кизических — Девять мучеников или Девять целителей. Все приметы в этот день запрещают завидовать, поскольку святые обязательно накажут человека неприятностями и болезнями. Негативом обернется любая зависть: белая, черная, сильная и минимальная.

В этот день было принято собирать травы, чтобы делать чаи, настои и примочки. Считалось, что они могут вылечить даже самые серьезные недуги. Кроме того, 12 мая запрещалось делиться с окружающими своими планами, чтобы никто не смог учинить препятствий и создать проблем.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чем особенно опасна зависть 12 мая

Приметы погоды гласили, что если в этот день журавль вьет гнездо в низине, то пришло время сеять хлеб. Если вы видите много майских жуков — лето будет засушливым, а если много оводов, то урожай будет хорошим.

12 мая отмечаются Международный день медицинской сестры и День экологического образования.

357 лет назад прошла премьера комедии Мольера «Тартюф» в Версале. 17 лет назад в Англиканской церкви введена должность веб-священника.

В этот день родились советский и российский поэт Андрей Вознесенский, гимнастка Алина Кабаева, певица Виктория Дайнеко.

Именины отмечают Арсений, Федот, Василий, Иван.

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