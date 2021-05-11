Фестиваль «НЕБО: теория и практика» пройдет в Подмосковье

Фото: Expo

В рамках фестиваля «НЕБО: теория и практика» пройдет выставка, на которой профессионалы малой авиации представят достижения и разработки в области авиационной техники, обсудят перспективы роста и развития отрасли.

В программе фестиваля будет выделен самостоятельный блок Expo. Это отдельное пространство с павильонами, форумом, выставкой и обширной деловой программой. На площадке соберутся российские производители авиационной техники для частного и коммерческого применения из разных регионов страны. Они представят широкий ассортимент авиационной техники.

Выставка пройдет 22–23 мая на аэродроме Черное, 12 километров от МКАД, Балашиха.

Читайте также: Фотопортрет Гагарина с голубем в руках вновь появился на ВДНХ