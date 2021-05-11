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Фестиваль «НЕБО: теория и практика» пройдет в Подмосковье
Фото: Expo

Фестиваль «НЕБО: теория и практика» пройдет в Подмосковье

Эвелина Василькова

Афиша

В рамках фестиваля «НЕБО: теория и практика» пройдет выставка, на которой профессионалы малой авиации представят достижения и разработки в области авиационной техники, обсудят перспективы роста и развития отрасли.

В программе фестиваля будет выделен самостоятельный блок Expo. Это отдельное пространство с павильонами, форумом, выставкой и обширной деловой программой. На площадке соберутся российские производители авиационной техники для частного и коммерческого применения из разных регионов страны. Они представят широкий ассортимент авиационной техники.

Выставка пройдет 22–23 мая на аэродроме Черное, 12 километров от МКАД, Балашиха.

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техникавыставкаавиация
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