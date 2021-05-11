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Фотопортрет Гагарина с голубем в руках вновь появился на ВДНХ
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Фотопортрет Гагарина с голубем в руках вновь появился на ВДНХ

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский районКарта всех событий

Знаменитый фотопортрет Юрия Гагарина вновь появился на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.

Речь идет о фотографии первого космонавта, которая была сделана фотографом Павлом Барашевым в мае 1961 года в Болгарии. На ней Юрий Гагарин держит в руках белого голубя, которого ему подарил местный пионер. Этот фотопортрет космонавта обрел популярность в мире, его копия есть и на Международной космической станции.

Снимок, напечатанный на круглом панно, выставлялся на ВДНХ в павильоне «Космос» с 1983 года до середины 2010-х годов. Во время реставрации павильона панно временно убрали.

— В год 60-летия полета Юрия Алексеевича на историческое место вернулось панно с его портретом. Так шаг за шагом возрождается история ВДНХ, восстанавливаются изначальный облик и былая красота архитектурных памятников комплекса, — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее «ВМ» писала о награждении победителей первого «Всероссийского космического диктанта» на ВДНХ в центре «Космонавтики и авиации».

Читайте также: Москвичей пригласили принять участие в экспедиции по природным территориям столицы

ВДНХЮрий ГагаринНаталья Сергунина
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