Москвичей пригласили принять участие в экспедиции по природным территориям столицы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

С 11 по 16 мая в столице пройдет экспедиция «Знакомьтесь — природные территории Москвы», в рамках которой все желающие смогут принять участие в специальных экозанятиях: мастер-классах, экскурсиях, квестах и многих других мероприятиях. Об этом в понедельник, 10 мая, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Мероприятие организовано Мосприродой и приурочено ко Дню экологического образования (отмечается 12 мая — прим. «ВМ»). Всего на различных природных территориях столицы — в парках, природных заказниках и других местах — планируют провести 16 экозанятий. Участие в них бесплатное, а тот, кто пройдет наибольшее количество этапов экспедиции, сможет рассчитывать на приз: настольную игру «Зеленая Москва».

Подробную информацию о календаре экспедиции можно получить на официальном сайте мэра Москвы.

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