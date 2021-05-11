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Врач дал четыре совета, которые снижают вес и риск развития рака
Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-NC-SA 4.0

Врач дал четыре совета, которые снижают вес и риск развития рака

Виктория Федотова

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал четыре полезных совета, которые помогают снизить вес и риск развития онкологических заболеваний. Медик дал четыре совета, которые помогут человеку не набирать лишний вес и быстрее насыщаться меньшим количеством пищи.

— Ешьте в компании, иначе будете сидеть и есть как трактор, сметая все перед телевизором, — дал врач первый совет.

Вторая рекомендация состоит в том, что можно баловать себя чем-то вкусным, но не чаще раза в неделю. Он отметил, что «можно позволить себе сладкого или колбаски», иначе можно зациклиться.

— Кормите свой микробиом. Это полтора килограмма бактерий в кишечнике, не обижайте его, это фактор риска для онкологии, ожирения, сердечно-сосудистых болезней. Мы свои бактерии можем обидеть антибиотиками, жирной пищей с низким количеством клетчатки. Не сбивайте прицел своего микробиома, не стреляйте себе в ногу, — дал третий совет врач.

По его словам, микробиом отвечает за иммунитет, для поддержания полезных бактерий в кишечнике необходимо регулярно есть овощи и фрукты. Это поможет снизить риск хронических заболеваний и онкологии.

Четвертый совет – не объедаться на ночь, убрать мучное и сладкое, больше двигаться, подытожил Мясников в программе «Жить здорово».

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здоровое питаниеонкологияАлександр Мясников
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